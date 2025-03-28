Куйвашев извинился перед свердловчанами на прощание

В Екатеринбурге проходит представление Дениса Паслера в должности врио губернатора. На мероприятии появился его предшественник Евгений Куйвашев.

"Помню и знаю вас как грамотного управленца. Умного, сильного, талантливого руководителя. Я уверен, что Свердловская область в надёжных руках", – сказал Куйвашев в адрес Паслера, который работал премьер-министром Свердловской области в 2012-2016 годах.

Также Куйвашев добавил: "Если я кого-то обидел – простите меня".

Денис Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года и был назначен на пост врио губернатора Среднего Урала на этой неделе. Сегодня во время прощания с регионом он тоже попросил прощения, если "кого-то обидел или что-то не доделал".