В США ответили на предложение Путина ввести на Украине внешнее управление

Американские власти отреагировали на предложение президента России Владимира Путина о временном управлении на Украине.

"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - приводит Reuters слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее Путин предложил обсудить с Вашингтоном, странами Европы, а также партнерами и друзьями России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине выборы и привести к власти дееспособное и пользующееся доверием граждан правительство. С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы.