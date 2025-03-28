28 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В работе сети магазинов "Светофор" найдены 34 миллиона нарушений

В работе сети магазинов "Светофор" найдено 34 млн нарушений. Речь идёт о списке, составленном в последние два года.

Речь идёт, в частности, о продаже просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом. Исследовал качество работы "Светофора" ЦРПТ (оператор системы маркировки товаров "Честный знак"). Работа шла в 2023-24 гг., пишет "Ъ".

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что магазины сети "Светофор" используются как площадка для продажи поддельной продукции. По данным ведомства, это подтверждают выявления несоответствий в реализуемых товарах в сети. Отмечается также, что в ходе проверок торговых точек в нескольких регионах России в феврале и марте 2025 года были выявлены грубые нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства, а также зафиксирован оборот фальсифицированной продукции. В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция была утилизирована.

До этого Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней. Россельхознадзор проводит внеплановые проверки партнеров торговой сети "Светофор" по всей стране. В феврале была приостановлена работа 76 магазинов в 45 регионах.

Теги: "Светофор", нарушения


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