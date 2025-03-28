СМИ: Hyundai, Samsung и LG планируют вернуться в Россию

Южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию, сообщила газета The Korea Times.

По данным издания, обсуждение данного вопроса возобновилось на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией.

Отмечается, что российский рынок рассматривается как критически важный для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ушедшая из-за санкций зарубежная компания вернулась в Россию — первым стал итальянский бренд Ariston. В апреле 2024 года активы компании были переданы "Газпром Бытовые Системы", но этот указ отменил президент РФ Владимир Путин.