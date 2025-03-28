Семь российских граждан остаются в больницах Хургады

Семь российских граждан остаются в больницах Хургады после ЧП с батискафом. Как сообщает МИД РФ, среди них - пятеро несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений.

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Напомним, что авария с батискафом "Синдбад" произошла 27 марта в египетской Хургаде.

Погибли шесть человек, в том числе двое детей.

По данным очевидцев, перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП.

По словам потерпевших, подлодка начала погружаться прямо во время посадки людей, и не все успели вылезти на палубу, пишет SHOT

На палубе оставалось ещё минимум пять человек, когда батискаф начал погружаться под воду. За секунды люди оказались в море, а выбравшись на понтоны, начали спасать остальных.

"Повезло, что последние спускались, и папа вовремя понял, что начало происходить. Забросил детей на пирс, начал помогать с другим мужчиной остальных людей доставать. Как видно на видео, лодка начала опускаться, когда люди ещё не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды", - рассказал очевидец.

После произошедшей трагедии выживших допрашивала полиция. Предварительно, трагедия произошла из-за ошибки команды: они раньше времени начали погружение — и в люки хлынула вода. По другой версии, "Синдбад" ушёл под воду из-за технических неполадок.