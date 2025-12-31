В Египте осуждён капитан батискафа, во время крушения которого погибли семеро россиян

В Египте прозвучал приговор капитану батискафа "Синдбад". Во время крушения судна, случившегося весной, погибли семеро россиян.

Суд Хургады приговорил капитана к двум годам тюрьмы, сообщил РИА Новости источник.

Напомним, авария с батискафом "Синдбад" произошла 27 марта 2025 г. в египетской Хургаде. Предварительно, трагедия произошла из-за ошибки команды: они раньше времени начали погружение, и в люки хлынула вода. По другой версии, "Синдбад" ушёл под воду из-за технических неполадок. По данным очевидцев, перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП.