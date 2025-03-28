Генконсульство: состояние пострадавших в Хургаде россиян не вызывает опасений

Семь граждан России, среди которых пять несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады после аварии с батискафом.

Об этом заявило российское генконсульство в Хургаде. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений, отметили дипломаты.

Число погибших в затонувшем батискафе в египетской Хургаде увеличилось до девяти. Среди них один ребенок. Часть спасательных жилетов была испорчена. Перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП.