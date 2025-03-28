Власти рассмотрят законопроект о едином реестре нуждающихся в жилье

Кабмин России 27 марта рассмотрит проект закона о создании единого реестра россиян, нуждающихся в жилье.

Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, его создание должно сделать очередь нуждающихся в жилье граждан более открытой и прозрачной. Среди категорий граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий, называются семьи с детьми, россияне с низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны и переехавшие из регионов Крайнего Севера и ряд других.

Сегодня информация о них содержится в разных информационных системах, а решение о предоставлении жилья принимают те, в чьей собственности находится здание. При этом регионы могут устанавливать собственные меры поддержки граждан. Мишустин считает, что изменения ускорят принятие решений о предоставлении жилья нуждающимся и позволят своевременно отслеживать действия в регионах для помощи таким гражданам, сообщает РИА Новости.

Сейчас законодательство предусматривает для отдельных категорий граждан такую меру поддержки, как улучшение жилищных условий через выдачу жилищных сертификатов, единовременную выплату на приобретение жилья, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам и др. Но порядок учета граждан определяется региональными законодательными актами. Единого реестра таких граждан нет.