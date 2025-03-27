27 Марта 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов: Телемедицину в Вологодской области будут развивать

На оперативном совещании в Правительстве Вологодской области Губернатор сообщил о внедрении нового метода решения проблем здравоохранения в регионе.

«Организация телемедицинских консультаций в Вологодской области – ваш новый и эффективный проект. Недавно состоялась первая консультация по онкологии из ФАПа с Череповцом. Консультация прошла замечательно: было услышано второе мнение, доведены рекомендации по лечению. Система начинает работать», – обратился Георгий Филимонов к Министру здравоохранения Вологодской области Николаю Гонтюреву.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Глава регионального минздрава пояснил, что консультации по телемедицине актуальны, так как жители отдаленных населенных пунктов Вологодчины в большинстве своем обслуживаются фельдшерами. Остро стоит проблема нехватки врачей и узких специалистов.

Для пилотного тестирования телемедицины были выбраны Вологодская областная клиническая больница, Вологодская областная детская клиническая больница, Вологодский областной онкологический диспансер, Вологодский областной противотуберкулезный диспансер, Центр по профилактике инфекционных заболеваний, а также Череповецкая городская больница, Сокольская, Шекснинская и Вологодская ЦРБ и несколько ФАПов.

Были успешно протестированы две системы: «врач-пациент» и «врач-врач». До 1 мая этого года продлится тестирование по организации «врачебного консилиума». Кроме того, проведено обновление регионального портала медицинских услуг, что позволит каждому пациенту прямо в мобильном приложении записаться на консультацию и участвовать в ней по видео-конференц-связи.

Сейчас областное Министерство здравоохранения занимается актуализацией регламента проведения телемедицинских консультаций, оснащением рабочих мест медработников средствами для проведения ВКС и настройкой сетевой инфраструктуры для самостоятельного выполнения настроек.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Планируется, что уже к середине мая 2025 года территория Вологодской области будет полностью покрыта качественной телемедициной: в каждом фельдшерско-акушерском пункте региона будет возможность провести телемедицинские консультации.

Теги: телемедицина, георгий филимонов, врачи, консультации, минздрав


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