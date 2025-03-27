В Кунгуре объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа

В Кунгуре объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа, сообщает Telegram-канал "На местах".

Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 1 апреля по 6 мая. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 15 мая. Соответствующее решение приняли депутаты думы кунгурского муниципального округа на сегодняшнем заседании.

Напомним, глава Кунгура Вадим Лысанов ушел в отставку 27 февраля 2025 года. Вадим Лысанов возглавлял Кунгурский муниципальный район с 2011 года. В 2021 году стал главой нового, объединенного муниципалитета - Кунгурского муниципального округа.

Отметим, что ранее отставки мэра добивалась прокуратура - надзорное ведомство требовало досрочного прекращения полномочий "в связи с конфликтом интересов". Требование прокуратуры было отклонено депутатами.