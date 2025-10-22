Пермский краевой суд вновь изучит основания отставки главы Кунгура Вадима Лысанова

Прокуратура оспорила в кассационном порядке решение суда по прекращению полномочий главы Кунгурского округа Вадима Лысанова в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Кунгурская городская прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и установила, что при реализации своих полномочий глава муниципального округа совершал действия в целях получения выгоды в сфере земельных правоотношений с лицом, с которым он состоит в близких отношениях.

Прокуратура внесла в адрес думы представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия. Однако думой принято решение о досрочном прекращении полномочий чиновника в связи с отставкой по собственному желанию.

Не согласившись с данным решением, прокурор обратился в суд с иском о признании его незаконным. Кунгурским городским судом исковые требования надзорного органа оставлены без удовлетворения. С решением суда первой инстанции согласился Пермский краевой суд. Прокурор края обжаловал указанные судебные акты в кассационном порядке. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией надзорного ведомства и вернул административное дело в Пермский краевой суд для повторного рассмотрения дела по существу в апелляционном порядке.

Напомним, глава Кунгура Вадим Лысанов ушел в отставку 27 февраля 2025 года. Вадим Лысанов возглавлял Кунгурский муниципальный район с 2011 года. В 2021 году стал главой нового, объединенного муниципалитета - Кунгурского муниципального округа.