Президент России прилетел с рабочей поездкой в Мурманск

Владимир Путин прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. Он примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума, пишет Коммерсант.

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Спикеры обсуждают перспективы развития российского Заполярья. Форум проходит под девизом "На Севере — жить!", который подчеркивает стратегическую важность территории для экономического развития и международного сотрудничества. Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.

Последний раз Путин посещал Мурманск в июле 2023 года. Тогда он осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка» и провел совещание по развитию поселков в Арктической зоне РФ.

Сегодня мы сообщали, что новый атомный ледокол "Якутия" начнет свою работу на Северном морском пути (СМП) в первые дни апреля. Об этом рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Он выдвинется из Санкт-Петербурга в самый сложный период ледовой обстановки.