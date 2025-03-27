27 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Ребенок погиб в затонувшем батискафе в Хургаде

Число погибших в затонувшем батискафе в египетской Хургаде увеличилось до девяти. Среди них один ребенок, пишет SHOT.
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По данным Telegram-канала, часть спасательных жилетов была испорчена. Перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП

Туристы, которые сейчас отдыхают в Хургаде, рассказали, что стекла в батискафе "Синдбад" были в ужасном состоянии. Разглядеть рыбок и шоу дайверов было непросто.

После удара о риф на глубине люди не знали, что делать и как выплывать наружу. Началась паника.

Местные власти до сих пор не могут установить личности всех, кто был на борту. Это связано с тем, что компания, которая продавала путевки на погружения, не вела списков клиентов. Туристов отправляли под воду без минимальной подготовки.

Ранее мы писали, что российские туристы в прошлом году неоднократно жаловались на состояние батискафа "Синдбад", который затонул у побережья Хургады. Отдыхающие рассказывали, что судно было обшарпано, система вентиляции практически не работала, дышать было нечем.

Теги: хургада, батискаф, ребенок


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Ранее 27.03.2025 15:10 Мск Туристы неоднократно жаловались на состояние батискафа "Синдбад", который затонул в Египте

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