Бывшего главу антикоррупционного управления свердловской полиции освободили из СИЗО

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову. Из СИЗО его отправили под домашний арест, где он пробудет до 21 мая.

Ранее стало известно, что Дьякова уволили из органов.

Напомним, Дьяков обвиняется по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". 23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест до 20 июля 2024 года. В дальнейшем подследственного полковника перевели в СИЗО Челябинска. Сам Андрей Дьяков виновным себя не признает.