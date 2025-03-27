Власти Японии обсуждают эвакуацию жителей островов близ Тайваня

Японские власти обсуждают возможность эвакуации почти 120 тыс. человек с южных островов близ Тайваня.

Как передаёт Kyodo news, согласно плану, корабли и самолеты смогут перевезти жителей и лиц, временно находящихся на островах Сакисима в префектуре Окинава, в восемь юго-западных и западных префектур в течение шести дней.

В плане указаны способы транспортировки эвакуируемых, обеспечения жильем и доставки еды.

Учения предполагается провести в 2026 финансовом году, то есть, начиная с апреля следующего года.

Правительство заявляет, что план не направлен на какой-либо конкретный сценарий, но все острова, подлежащие эвакуации, находятся вблизи Тайваня, а остров Йонагуни расположен всего в 100 км от него.