Четыре россиянина погибли в затонувшем батискафе в Хургаде

Экскурсионный батискаф с 45 россиянами потерпел аварию у побережья Хургады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в египетском курортном городе. Погибли как минимум четыре человека, девять получили ранения.

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Сегодня утром в одном километре от берега под водой проходила регулярная экскурсия. Кроме членов экипажа, на борту находились туристы. Они приехали по путёвкам турфирмы "Библио Глобус". Среди них были дети.

Большинство из них спасли и доставили в больницы. На пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты Генконсульства.