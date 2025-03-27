Фестиваль "Стенограффия" в Екатеринбурге стартует 1 мая

В 2025 году фестиваль уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге стартует 1 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году фестиваль пройдет уже в 16-й раз. Его подготовкой займется комитет, который возглавит заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин. В качестве организатора выступит МКУ "Столица Урала".

Как отметили в мэрии, за 15 лет существования проекта на улицах города появилось более 600 арт-объектов. В 2024 году около 50 художников украсили столицу Урала более чем 20 арт-объектами.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году в рамках арт-фестиваля "Стенограффия" пройдут мастер-классы на тему "80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".