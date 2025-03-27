Белорусы озвучили, во сколько обойдется вторая ветка метро в Екатеринбурге

Белорусская компания подтвердила готовность построить в Екатеринбурге вторую ветку метро. Подробности и расчеты сегодня привел директор компании "Минскметропроект" Михаил Рудько в рамках "Дней Минска" в уральской столице.

По его словам, чтобы начать строить вторую ветку метро в Екатеринбурге, необходимо определиться с источником и объемом финансирования. От этого будут зависеть и сроки выполнения работ. По его оценке, примерная стоимость строительства второй ветки метро — от 120 до 160 млрд рублей.

"Скорость может быть разной: от одной до нескольких станций в год. Городские власти озадачены этим вопросом, решают. Стоимость проектирования варьируется и зависит от количества, размера станций, условий. Может быть за один километр или станцию от 300 млн до 1 млрд рублей", – пояснил Рудько.

Он также рассказал, что сейчас готовятся предложения по разработке проекта строительства метрополитена.

Сегодня в Екатеринбурге проходят "Дни Минска" с участием большой делегации. Из Белоруссии прибыли порядка 135 человек. Ключевым событием программы стал бизнес-форум "Побратимство городов — новый драйвер развития". Представители власти и бизнеса двух городов подписали ряд соглашений.

Ранее о готовности строить метро в Екатеринбурге заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.