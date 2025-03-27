27 Марта 2025
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Фото: admhmao.ru

Пушилин рассказал о льготной ипотеке в городах ДНР на вторичное жилье

С апреля в ДНР можно будет оформить льготную ипотеку на вторичное жилье. Это станет возможным во всех городах, где еще не развернуто масштабное жилищное строительство. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
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В перечень включены 35 муниципалитетов. Глава региона перечислил не все. Полный список выглядит так: Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Амвросиевка, Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное, Кировское, Ждановка, Ясиноватая, Зугрэс, Иловайск, Докучаевск, Моспино, Комсомольское, Углегорск, Новоазовск, а также города, освобожденные в ходе СВО: Авдеевка, Артемовск, Артемово, Соледар, Волноваха, Угледар, Новогродовка, Селидово, Украинск, Марьинка, Курахово, Горняк, Дзержинск, Светлодарск. Это практически все города ДНР. Мариуполя, где третий год идет жилищное строительство, в списке нет.

В 2023 году Правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под 2%. Максимальный размер кредита по льготе был определен в 6 млн рублей, а первоначальный взнос — не менее 10%. Приобрести квартиру в новостройке может любой гражданин России, только новостроек практически нет. А вот на вторичное жилье ипотеку могут взять лишь люди определенных профессий: чиновники, все силовики (МВД, СК, ФСБ, ФСИН и т.д.), сотрудники экстренных служб, работники учреждений культуры, спорта и организаций соцобслуживания, участники боевых действий. Необходимо работать именно в этих регионах, а с момента получения льготной ипотеки нужно отработать на месте не менее пяти лет. Уволиться раньше можно, но тогда вступят в силу рыночные условия.

Продление льготной ипотеки до 2030 года, о котором накануне сказал председатель Правительства Михаил Мишустин, — это большое подспорье для ДНР, где уровень доходов жителей ниже, чем в других регионах, отметил Пушилин.

Теги: денис пушилин, ипотека


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