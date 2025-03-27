В Екатеринбурге почти месяц ищут 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге уже почти месяц ищут 17-летнюю девушку. Ориентировочное место поиска - Верх-Исетский район.

Поисками несовершеннолетней занимаются ОП № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу и волонтеры СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области. По их данным, девушка пропала - 2 марта. В тот день на ней были светлые джинсы, кофта темного цвета с рисунком "аниме", куртка черного цвета оверсайз, а также очки в металлической оправе.

Из примет: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, темно-русое каре с кончиками, окрашенными в светлый цвет, а также татуировка "линия" на левой руке.

Всем, кому что-либо известно о место нахождении пропавшей, просьба звонить на горячую линию отряда "ПРОРЫВ" по номеру: 89000440220. Анонимность гарантируется. Сообщить о пропавшей также можно по телефону полиции: 8(343)356-42-09 или 112, 102.