В ЕС назвали условие отмены санкций против России

У Германии нет данных об обсуждении в Европейском союзе смягчения санкций в отношении Москвы путем повторного подключения российских банков к системе международных платежей SWIFT.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ. По его словам, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а это значит, что система подчиняется законодательству Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер назвала условием отмены антироссийских санкций "безоговорочный вывод" российских войск с украинской территории. По ее словам, основной задачей ЕС остается максимальное давление на Москву с использованием всех доступных инструментов, включая санкции.

Ранее Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". В силу инициатива вступит после снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.