26 Марта 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов принял участие в запуске нового птицеводческого комплекса на Вологодчине

Сегодня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов побывал с рабочим визитом на площадке ООО «Русагрообъединение» в поселке Ермаково. Здесь компания реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации производства куриного яйца.

«На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году заключили соглашение с «Русагрообъединение». Инвестпроект включает строительство и модернизацию восьми промышленных птичников для содержания кур-несушек и четырех птичников для выращивания молодняка, а также строительство здания для сортировки яйца и закупку яйцесортировальной машины. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Первый этап его реализации подходит к завершению. Уже ввели в эксплуатацию два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка», – сообщил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Поясним. ООО «Русагрообъединение» – лидер по производству яйца в Вологодской области. За 2024 год предприятие произвело 314 млн штук яиц, что составляет около 62% от общего объема этой продукции по региону.

Яйца на птицефабрике(2023)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что по итогам В результате реализации инвестпроекта к 2027 году компания сможет увеличить объем производства яйца практически в два раза: с 336 миллионов до 664 миллионов штук. Это позволит в полном объеме покрыть потребности Вологодской области в курином яйце.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Количество рабочих мест на производственных площадках "Русагрообъединения" вырастет в результате реализации инвестпроекта с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет – на 250 млн рублей.

«Развиваем сферу птицеводства, укрепляем наши позиции на рынке. Предоставляем необходимые меры поддержки для строительства, реконструкции и модернизации объектов. Обеспечение продовольственной безопасности региона – в периметре нашего особого внимания», – подчеркнул в ходе визита Георгий Филимонов.

Теги: георгй филимонов, производство яиц, инвестиционный проект, рабочие места


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