В Ставрополе арестовали подростков, устроивших поджог в здании Союза ветеранов боевых действий

В Ставрополе полиция задержала подростков, подозреваемых в подготовке теракта. Всего задержаны четыре человека, трое из них - несовершеннолетние.

По данным следствия, они подожгли здание, где размещалась общественная организация. Местные СМИ пишут, что речь идет о Союзе ветеранов боевых действий.

Как сообщает СУ СК России по региону, подростки искали подработку в интернете и согласились на предложение поджечь здание за 50 тысяч рублей. Преступление они совершили 22 марта, после чего отправили видеозапись произошедшего куратору, однако обещанных денег так и не получили.

После задержания подозреваемые признали вину. Суд заключил их под стражу.

Ранее в Калужской области были задержаны двое подростков, которые устроили поджог транспортной инфраструктуры. Сделали они это за денежное вознаграждение, обещанное им незнакомцем в мессенджере.