Поддержка правительства Костромской области помогает Шарьинскому «Птицеводу» эффективно модернизировать производство

В 2024 году в Костромской области было произведено более 1 млрд яиц, что является рекордным показателем для региона. Такой показатель достигнут впервые в истории.

Серьезный вклад в это достижение внесла фабрика АО «Птицевод», которая является одним из крупнейших предприятий Шарьинского района. Предприятие специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы и производстве яйца. Здесь содержится более 379 тысяч голов птицы.

"Птицевод" при поддержке региона проводит сейчас модернизацию производственных помещений. По поручению губернатора Сергея Ситникова департамент АПК сопровождает инвестпроект в части организации льготного кредитования и получения региональных мер поддержки.

Сегодня с руководством и коллективом птицефабрики встретился губернатор Сергей Ситников.

Генеральный директор Алексей Игнашов в ходе визита главы региона доложил, что все цеха, где содержится взрослое поголовье и молодняк, уже модернизированы с обновлением оборудования. Была приобретена и установлено собственная сортировальная машина, построены 2 новых корпуса на 70 тысяч голов птицы, открыт цех по производству комбикорма. Предприятие имеет собственную кормовую базу и зернохранилище.

Как результат - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство яйца увеличилось на 44%. Еще один эффект проводимой модернизации - улучшение условий труда и рост заработной платы.

«В новом корпусе работать очень хорошо. Раньше было все вручную, приходилось яйца перевозить из цеха на склад. Теперь новая сортировка, очень удобно. Есть у нас и комфортные раздевалки, кухня, душевые. Каждый год растет зарплата», - рассказал губернатору работница предприятия на яйцескладе Ирина Новоселова.

АО «Птицевод» в 2025 году планирует построить еще один новый птичник, который начнут возводить уже в мае.

"Мы стараемся проводить автоматизацию, закупаем новое оборудование, делаем транспортерные ленты для передвижения яйца по территории. В результате, упрощена работа людей. Также отремонтировали помещение для отдыха персонала. Постоянно индексируем заработные платы. Увеличиваются и поступления в бюджет. По сравнению с прошлым годом, прибыль выросла в два раза», - отметил гендиректор Алексей Игнашов.