В Пермском крае мать трех детей будут судить за их гибель на пожаре

В Пермском крае мать троих детей, погибших в пожаре, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

26-летнюю жительницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

В ночь на 21 октября 2024 года обвиняемая, находясь в одной из квартир жилого дома по улице Северная в поселке Уральский, прошла в помещение кладовой с непотушенной сигаретой, уголь и пепел от которой упали на пол. После этого она покинула квартиру, оставив своих сыновей 2019, 2021 и 2023 года рождения без присмотра. Из-за действий матери в квартире начался пожар. Дети не смогли спастись. Их тела были обнаружены во время тушения пожара.

Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проделан значительный объем работы, допрошены свидетели, получены заключения медицинских, пожарно-технических и иных судебных экспертиз, проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.