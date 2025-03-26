26 Марта 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили не выдавать субсидии на жилье тем, кто имел статус мигранта

В России необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех россиян, которые получили гражданство РФ не менее 10 лет назад, исключив из этого требования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах в России, проворачивая хитрые схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом, как указал депутат, коренные семьи десятилетиями ждут квартиру.

Парламентарий напомнил случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, при том, что доля коренных народов в городе превышает 95%. Похожая ситуация была в Мытищах, Нижнекамске и в других городах.

Слуцкий отметил, что подобные ситуации вызывают негодование и непонимание у людей. Также следует запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство, сообщает РИА "Новости".

После скандала в Хабаровске, где вчерашние мигранты получили жилищные сертификаты, в СПЧ заинтересовались статистикой. И выяснилось, что в последние годы именно приезжие активно пользуются этой возможностью. Об этом пишет член СПЧ главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова.

Теги: мигранты, жилье, Госдума


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Ранее 14.03.2025 10:00 Мск В СПЧ заинтересовались статистикой по Хабаровску: жилье получают мигранты

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