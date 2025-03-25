В Ханты-Мансийске за рубль приватизируют здание первой радиотелеграфной станции

В Ханты-Мансийске за рубль приватизируют здание первой радиотелеграфной станции, сообщает Neft.

Власти Югры планирует продать здание первой радиотелеграфной и электрической станции в Ханты-Мансийске. Согласно проекту распоряжения окружного правительства, начальная цена составит 1 рубль. Будущего собственника обяжут отреставрировать здание, землю под объектом ему предстоит арендовать у властей.

Станцию построили в середине 20-х годов прошлого века. Она является самым старым кирпичным зданием в городе и является объектом культурного наследия регионального значения.