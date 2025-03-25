Вологодчина в ТОП-5 регионов России по росту туристического спроса

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграмм-канале сообщил, что регион вошел в ТОП-5 регионов России по росту туристического спроса.

Такие данные следуют из исследования, составленного сервисом «Яндекс путешествия», который был опубликован накануне. Эксперты проанализировали динамику роста спроса на отдых у россиян.

Согласно исследованию, наибольшую динамику продемонстрировали Калмыкия и Сахалин. За год популярность этих направлений у россиян выросла в четыре раза, по сравнению с апрелем 2024 года.

И буквально следом за ними в рейтинге идут Ивановская, Вологодская области и Республика Крым.

Отметим, что спрос туристов на путешествия по Вологодской области в апреле вырос в 2,3 раза.

На Вологодчине в последние годы активно развивают экологический туризм. Так, в рамках программы «Парки в лесу» в регионы создали 14 современных рекреационных зон в 13 муниципалитетах. Здесь обустроили лыжные трассы, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Региональные власти ставят задачу, с одной стороны, создание надежной системы защиты уникальной природы региона, с другой - формирование современной инфраструктуры отдыха жителей и гостей Вологодской области.