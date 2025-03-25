В Москве простились с Ларисой Голубкиной

В московском храме святителя Николая на Трёх Горах завершилась церемония отпевания актрисы Ларисы Голубкиной. Её похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с Голубкиной пришли телеведущий Андрей Малахов, актрисы Мария Миронова, Вера Алентова, Ксения Таран и другие, пишет РИА Новости.

Голубкиной было 85 лет. Она умерла в субботу, 22 марта. В прошлом году сообщалось, что вдове актера Андрея Миронова присвоен паллиативный статус. Это случилось после того, что ей диагностировали злокачественное заболевание системы крови. Артистка боролась с болезнью несколько лет, ранее удалось добиться ремиссии.