СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева

Военные следователи завершили расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, на имущество обвиняемого наложен арест. Пашаев заключен под стражу.

В сентябре 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Эльмана Пашаева. Как установили следователи, экс-адвокат в феврале 2024 года при личной встрече с бизнесменом Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Таким образом, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского более 47 миллионов рублей, заявили в СК.

С июля 2023-го по сентябрь 2024-го экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова.

Ранее Mash сообщал, что Пашаев симулировал ранение, полученное в зоне специальной военной операции. Якобы он так поступил, чтобы нажиться на госбюджете и получить выплату в 3 млн рублей.

Пашаев приобрел скандальную известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым. Сам актер заявил, что его адвокат подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Лжесвидетелями по делу проходили три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.