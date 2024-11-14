Shot: Экс-адвокату Пашаеву запретили любое общение из СИЗО

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве, запретили любые контакты с внешним миром, сообщает Shot. Он может общаться только с защитником по своему делу.

Как пишет Telegram-канал, следователь запретил Пашаеву свидания с родственниками и отправку писем из СИЗО, чтобы он не смог больше никого обмануть на деньги.

Кроме того, двоих сокамерников Пашаева — "значимых людей в погонах" — предупредили, чтобы те общались с ним осторожнее.

Напомним, 17 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как установили следователи, экс-адвокат в феврале 2024 года при личной встрече с бизнесменом Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. В результате Пашаев получил от Блиновского денежные средства в размере 46 млн рублей.

Также Пашаев задолжал крупную сумму налоговой и подозревается в ряде афер в зоне СВО. Московский гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО до 15 ноября.