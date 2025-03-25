Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко в седьмой раз официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла в минском Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал Известий.

Читайте также: Лукашенко высказался об объединении Белоруссии и России

Лукашенко, положив правую руку на Конституцию, произнес слова присяги на белорусском языке. Он поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию. Отмечается, что речь для инаугурации Лукашенко написал сам.

После этого глава белорусского государства подписал Акт о вступлении в должность и получил удостоверение президента.

Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов, судей не позднее двух месяцев со дня избрания президента. В церемонии участвовали более тысячи человек.

Выборы в Белоруссии прошли 26 января. На следующий день сообщалось, что Александр Лукашенко, предварительно, победил на выборах президента. По данным центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, он набрал 86,82% голосов избирателей.

Другие кандидаты набрали намного меньше голосов: Сергей Сыранков – 3,21%, Олег Гайдукевич – 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%, Против всех проголосовало 3,60%.