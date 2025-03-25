Уральский боец СВО годами не получал выплату за ранение из-за одной опечатки

Участник СВО из Свердловской области два года не мог получить страховую выплату за ранение из-за одной-единственной опечатки. О ситуации сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, боец из Североуральска по имени Денис был призван на СВО в 2022 году по мобилизации, а в декабре того же года при минометном обстреле был тяжело ранен. Единовременная выплата по ранению от Минобороны пришла вовремя, документы для страховой из воинской части отправили в срок. Но тут и возникла опечатка в одной букве.

"Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква "К" вместо "М". Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность. Замена одной буквы на другую затянулась на два года, и никакие усилия бойца не смогли сократить этот срок", - сообщил Иванов.

После того, как уралец обратился к нему, депутат направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Там провели свою проверку и добились, чтобы в исправленном виде документы направили в страховую. В итоге деньги бойцу выплатили.

Ранее Максим Иванов рассказывал еще об одном случае, когда свердловский боец 16 месяцев не получал страховую выплату по ранению. А другой уралец почти год воевал бесплатно на СВО из-за ошибки в документах.