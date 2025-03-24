Украина согласится на все условия Трампа - украинский экс-министр

Украинская власть в итоге согласится на все, что ей укажут, считает бывший украинский министр социальной политики Андрей Рева.

Он уверен, что правящий режим примет все условия: отказ от претензий на российские территории, отказ от НАТО, сокращение армии, - все то, что было написано в Стамбульских договоренностях. И единственное, о чем сейчас идут торги, - это гарантии лично Зеленскому. Он пытается их себе выбить в обмен на неучастие в выборах.

Киевский политолог Андрей Золотарев также полагает, что Киеву придется рано или поздно принять реалии. А покинувший Украину политолог Константин Бондаренко считает, что США могут признать все вернувшиеся в Россию регионы российскими.