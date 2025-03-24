Священнослужители облетели Ишим с иконами, чтобы "защитить город от паводка"

22 марта состоялся облет города Ишима с иконами на борту самолета Ан-2. Информация об этом появилась в группе "ЧС Тюмень".

Облет совершен по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона и по инициативе властей города. Также совершен молебен о защите от наводнения.

Получить комментарий в Ишимской епархии не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU не ответили. Отметим, что в прошлом году, 19 апреля, священнослужители в небе над Ишимом провели молебен об избавлении от наводнения.

Глава Ишима Федор Шишкин сообщил в соцсетях, что подготовка к паводку продолжается. Ведется сооружение временных земляных насыпей для защиты города от большой воды. Работы завершены на улице Радищева, в переулке 4-м Южном. Учитывая прошлогодний подъем воды до отметки 1064 см, было три слабых участка, где сейчас укрепляем защиту.

"Задача стоит - до начала паводка закончить возведение насыпей на ул. Льва Толстого. Планируем это сделать на текущей неделе. Отсыпку ведет ишимское Спецавтохозяйство. Несмотря на выходные и непогоду, специалисты добросовестно трудятся, за что водителям, механизаторам искренняя благодарность", - сообщил Шишкин.

Напомним, что паводок 2024 года в Ишиме стал самым масштабным за последние 112 лет. Уровень воды в реке составил 10 метров 57 сантиметров.