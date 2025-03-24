24 Марта 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Банкоматы отказываются принять новые пятитысячные купюры

Ряд банкоматов в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры.

Проблема существует как минимум в "Альфа-Банке" и в ВТБ. Некоторые устройства "Совкомбанка" также не принимают новые пятитысячные купюры. О проблеме знают и в "Новикоме". Там уточнили, что это связано с тем, что компании-производители ATM, присутствовавшие на рынке последние два десятилетия, покинули Россию после начала специальной военной операции. С тех пор они не поддерживают прикладное ПО и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры.

Банк России получает жалобы по поводу работы оборудования, которое принимает банкноты, заявил регулятор. Отмечается, что большинство ATM с функцией рециркуляции их принимают, настройка остальных завершается.

Как сообщил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, несмотря на отсрочку выхода банкнот, банки не успели подготовить всё оборудование. В настоящее время новые пятитысячные купюры могут не принимать около 15% устройств, сообщают "Известия".

Новые пятитысячные купюры появились в регионах России в октябре 2024 года. На них виды Хабаровска заменили достопримечательностями Екатеринбурга и Челябинска.

Теги: банкоматы, деньги, банки


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