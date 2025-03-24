В граничащем с Украиной районе Белгородской области эвакуировали большинство жителей

Из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большинство жителей.

Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, на начало текущего года его население составляло 13 тыс. 817 человек. Обстановка в районе продолжает оставаться сложной. Глава региона указал, что задача властей состоит в спасении жизни людей. Точное количество вывезенных людей не сообщается.

Гладков отметил, что в некоторых случаях люди по полям возвращаются в свои дома, чтобы покормить кур, кроликов и другую живность. Глава региона попросил жителей не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких, а выполнять "те задачи, которые ставят органы муниципальной власти".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные России 18 марта отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область. Армия противника осуществила пять атак на регион. Военкоры сообщали, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на тяжелой технике. Российские военнослужащие уничтожили танк, БМП, боевую бронемашину и несколько украинских солдат.