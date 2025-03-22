СМИ: Китай обсуждает с ЕС участие в миротворческих силах на Украине

Китай обсуждает с европейскими странами возможность своего участия в потенциальных миротворческих силах на Украине, сообщает Welt am Sonntag. Газета сослалась на источники в дипломатических кругах ЕС.

"Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев", - пишет издание.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не поднимала вопрос о привлечении миротворцев из Китая на Украину.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы.