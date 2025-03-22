Умерла Лариса Голубкина

Скончалась народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина…", - написал ведущий в своем Telegram-канале.

Голубкиной было 85 лет. В прошлом году сообщалось, что вдове актера Андрея Миронова присвоен паллиативный статус. Это случилось после того, что ей диагностировали злокачественное заболевание системы крови. Артистка боролась с болезнью несколько лет, ранее удалось добиться ремиссии.