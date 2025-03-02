Пресс-секретарь Белого дома: президент Трамп съел обед Зеленского

Американский президент Дональд Трамп съел обед президента Украины Владимира Зеленского после их недавней перепалки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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Как сообщает РИА Новости, ведущая Fox News спросила у Левитт, кто решил отменить обед, который планировался после встречи Трампа и Зеленского. Пресс-секретарь ответила, что Трамп принял решение отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.

"Президенту [Трампу] понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского", - заявила Левитт.

На днях Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме и заявил, что тот не готов к мирному урегулированию. Сообщалось, что администрация США может полностью прекратить поддержку Киева после провальных переговоров. А в НАТО посоветовали Зеленскому помириться с Трампом.