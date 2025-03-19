В Госдуме заявили, что 86% россиян поддержали систему "Мигрант ID"

Более 86% опрошенных поддержали инициативу по внедрению цифрового профиля "Мигрант ID". Об этом заявила в Госдуме депутат от фракции "Новые люди" Ксения Горячева.

По ее словам, опрос проводит партия, и он показывает однозначные результаты. Люди хотят порядка с мигрантами. И партия предлагает внедрить систему "Мигрант ID". Это такой цифровой профиль, который позволяет отследить путь мигранта, начиная с его прибытия в страну, его трудоустройство, его счета в банках и т.п., чтобы мигранты были подконтрольны. Вся эта информация будет содержаться в единой системе, так что найти любого мигранта не составит труда.

Ранее сообщалось, что "Новые люди" намерены внести такой законопроект. Чтобы было единое удостоверение личности с электронным носителем информации.

В конце 2024 года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что начался эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов в Москве и Оренбургской области. Речь идет о сборе и обработке биометрических данных, а также создании цифрового профиля каждого иностранца. По его словам, новые правила направлены на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих. По итогам эксперимента изменения будут внесены в законодательство. У мигрантов появится цифровой профиль.