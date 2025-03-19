Направлено в суд дело уральца, устроившего стрельбу в магазине из-за замечания

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело о хулиганской стрельбе из страйкбольного автомата. Все началось с того, что стрелку не понравилось замечание.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 14 января нынешнего года в поселке Калья в Североуральске. В тот вечер пьяный местный житель пришел в магазин крупной торговой сети. Продавец сделал нетрезвому посетителю замечание, и тому это сильно не понравилось. Уралец выхватил электропневматический страйкбольный автомат и начал стрелять в продавца.

В результате сотрудник магазина получил 6 ран лобной области головы и 5 ран правой кисти. По заключению эксперта, повреждения причинили легкий вред его здоровью. Сейчас расследование дела о стрельбе завершено. Оно направлено в Североуральский городской суд.

Напомним, в конце 2024 года суд вынес приговор жителю Среднего Урала, который в первый день Нового года устроил стрельбу из ружья в местном поселке.