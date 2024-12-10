Вынесен приговор уральцу, стрелявшему из ружья по домам и машинам в первый день года

Суд вынес приговор жителю Среднего Урала, который в первый день Нового года устроил стрельбу в местном поселке. Ближайшие годы мужчина проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 1 января 2024 года на одной из центральных улиц поселка Верхние Серги. Уралец вышел и безо всякой причины начал стрелять из охотничьего ружья.

Мишенями стрелка были дома и автомобили, принадлежащие как ему самому, так и другим жителям поселка. Также хулиган целился из ружья по проезжающим мимо машинам.

Как отметили в прокуратуре, свою вину в хулиганстве с применением оружия мужчина полностью признал. Нижнесергинский районный суд назначил стрелку 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.