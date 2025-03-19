Выпускникам колледжей облегчат поступление в вуз

Выпускники колледжей и техникумов смогут поступать в вуз по результатам вступительных экзаменов без сдачи ЕГЭ. Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Данная норма будет действовать, если абитуриент поступает на то же направление, что и в колледже. Если он решит поменять направление, то придется сдавать ЕГЭ.

Цель законопроекта - обеспечить непрерывную связь среднего профессионального и высшего образования. Сейчас после колледжа или техникума выпускник вправе поступить в вуз по любым программам бакалавриата и специалитета, но по результатам ЕГЭ. Только при обучении по сокращенным программам бакалавриата соответствующего профиля после техникума принимают без ЕГЭ по вступительным экзаменам.

Соавтор законопроекта первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил, что в вузы поступает около миллиона человек в год, из них 42% - выпускники колледжей. И получается, что государство тратит деньги на подготовку специалистов, которые не идут работать по выбранной специальности. Они идут в вуз, где государство снова несколько лет оплачивает их обучение. Поэтому необходимо усложнить жизнь тем, кто после колледжа захочет сменить направление, обязав их сдавать ЕГЭ, и упростить тем, кто сохранит верность выбранному направлению. Таким образом законодатели рассчитывают увеличить долю тех выпускников колледжей, которые будут сохранять свой профиль при поступлении в вуз. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект побудит выпускников техникумов и колледжей более осознанно делать свой выбор.

Среднее специальное образование в последние годы заметно увеличило свою популярность. В 2024 году в колледжи и техникумы поступили 62,5% выпускников 9-х классов, сообщил накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов. После колледжей лишь 6,8% выпускников колледжей пошли в вузы, остальные трудоустраиваются. Эти цифры (6,8%) не стыкуются с данными Мажуги и выглядят явно заниженными. Так, в прошлом году колледжи и техникумы окончили 860 тыс. человек. Если исходить из данных Кравцова, то в вузы пошли только около 60 тыс.