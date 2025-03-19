На закрытой встрече с РСПП Путин заявил о невозможности отказа от территорий

На закрытой части съезда РСПП президент России Владимир Путин заявил, что СВО не началась бы, если бы Киев в том момент признал возвращение в состав России Крыма, а также автономию "отдельных районов" Донецкой и Луганской областей, как это было записано в Минских соглашениях.

Как пишет "Коммерсант", об этом рассказали участники встречи. Сейчас на переговорах и речи быть не может о том, чтобы отдать киевскому режиму все территории, вошедшие в состав России. Если Киев признает российские Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, то Россия не станет претендовать на Одессу и другие исторические российские земли, сказал Путин. Если же Киев будет упрямиться, то условия для него могут только ухудшиться.

По впечатлению участников встречи, Путин верит, что с президентом США Дональдом Трампом можно договориться, он верит ему.

На днях советник президента США Майк Уолтц заявил, что воевать за территории, вернувшиеся в состав России, не соответствует национальным интересам Америки и может перерасти в третью мировую войну. А Украине придется отказаться от территориальных претензий к России в рамках мирного солашения. При этом на Украине официально отрицают любые территориальные уступки, хотя общество на это уже согласно ради мира.