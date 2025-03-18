18 Марта 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Китайские инженеры приехали на новый завод "Атомстройкомплекса" в Сысерти

Инженеры ведущего китайского поставщика оборудования для автоклавных заводов Keda приехали в Сысертский район Свердловской области. Они посетили новую площадку крупнейшего в УрФО завода по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона ООО ПСО "Теплит" (входит в состав ГК "Атомстройкомплекс").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, передовые производственные линии Keda уже установлены на автоклавных заводах Аргентины, Индии, Китая, Турции, а также Таджикистана и Узбекистана. "Атом" пригласил иностранных специалистов произвести шеф-монтаж оборудования Keda на третьем заводе "Теплита".

Здесь уже смонтированы металлоконструкции под смесительное отделение, установлены основной смеситель и весовые дозаторы для сухих компонентов. Также ведется монтаж основного технологического оборудования на линии резки, а на линии разгрузки и упаковки готовой продукции завершается подготовка фундаментов под оборудование.

Завод по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона ООО ПСО "Теплит"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В высокой степени готовности находятся зона формирования автоклавных поездов и котельная: в марте здесь начнутся пуско-наладочные работы. Ведется монтаж основной технологической линии: установлена машина горизонтальной резки, монтируются резательные комплексы и машина фрезерования захватных карманов, а также готовится к установке машина поперечной резки. Через один – полтора месяца мы планируем приступить к электромонтажным работам", - рассказал директор по производству ПСО "Теплит" Владимир Шишканов.

Уже в этом году Сысертский завод начнет выпускать новый для рынка газоблок пониженной плотности D300, который отличается легкостью и более высокой теплоэффективностью. Также здесь рассматривают возможность производства популярных в Китае армированных изделий из газобетона: стеновых панелей, плит перекрытия и перемычек.

Завод по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона ООО ПСО "Теплит"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В России уже есть спрос на перемычки: они необходимы при возведении домов не только из газобетона, но и из керамики, силикатного кирпича и других стеновых материалов. Однако в РФ их выпускают единичные предприятия. Не менее интересны и стеновые панели 6000 х 600 х 300 мм: за одну операцию они закрывают бОльшую площадь стены, заменяя порядка 20 блоков, и увеличивают производительность труда строителей на площадках индивидуальных, многоквартирных и промышленных объектов.

По словам китайских инженеров, ячеистый газобетон широко применяется в строительстве индивидуального и многоквартирного жилья, а также в промышленном строительстве как в Китае, так и по всему миру, потому что он легкий, прочный, экологичный и эргономичный. А на Урале этот стеновой материал вообще является ключевым, потому что имеет оптимальное соотношение цены и качества и идеально подходит для климата региона: зимой в домах из газоблоков тепло, а летом прохладно.

Сегодня ООО ПСО "Теплит" входит в пятерку крупнейших российских производителей автоклавного газобетона. С пуском третьего завода объем выпуска силами Сысертской, Березовской и Рефтинской площадок составит 1,2 млн кубометров твинблока в год. Это позволит предприятию сохранить позицию лидера уральского региона по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона и удовлетворить спрос на материал застройщиков и частных лиц в строительный сезон и в периоды ажиотажа, а также расширить географию поставок и выйти на федеральный уровень.

Теги: завод, инженеры, оборудование, Атомстройкомплекс


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