В Сургуте с рейса Москва - Норильск сняли авиадебошира

В Сургуте с рейса Москва - Норильск сняли авиадебошира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Инцидент произошел 15 марта. Самолет должен был полететь в Норильск, но из-за погодных условий был вынужден сесть в Сургуте. Когда эту информацию сообщили пассажирам 48-летний житель Липецка начал возмущаться, ругаться матом, ходить по салону, отказываясь вернуться на свое место. Мужчина провоцировал конфликтную ситуацию и пытался войти в кабину командира воздушного судна.

После посадки в Сургуте нарушителя доставили в дежурную часть и направили на освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение пассажира - 0,796 мг/л.

В отношении доставленного полицейские составили два административных протокола: по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

За мелкое хулиганство мужчине предстоит оплатить штраф. Материал, составленный по статье 11.17 КоАП РФ, направлен на рассмотрение в Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу для принятия решения.