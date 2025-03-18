Пятеро пострадавших при атаке украинских дронов на Подмосковье остаются в больницах

Пятеро человек, которые пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Подмосковье, остаются на лечении в больницах. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

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По его словам, состояние всех пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Состояние женщины с множественными травмами улучшилось, ее жизнь вне опасности.

"На стационарном лечении остаются пять человек, пострадавших при атаке БПЛА украинских боевиков в Подмосковье, включая двух детей", - сообщил он.

Одного пострадавшего выписали из больницы.

14 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"Два беспилотника сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Ещё один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный на улице Свободы", - написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

11 марта отражена одна из самых крупных атак беспилотников на Московский регион. Есть погибший. СКР считает случившееся терактом.