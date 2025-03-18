Игорь Седов на торжественной церемонии "Учитель года" в Астрахани поблагодарил участников за активную жизненную позицию

"Стал почетным гостем на торжественной церемонии награждения победителей, лауреатов и участников конкурсов профессионального мастерства педагогов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Советник года - города Астрахани 2025», - сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Игорь Седов.

В этих конкурсах принимают участие самые активные и талантливые педагоги города, которые в течение года проводили открытые уроки и мастер-классы, готовили конкурсные задания и проекты.

Победителем конкурса «Учитель года города Астрахани» стала Заманова Фирангиз, учитель начальных классов НОШ № 19 и член молодежного парламента при Городской Думе. «Воспитателем года - 2025» стала Доронина Наталья, воспитатель детского сада № 8. В конкурсе «Советник года города Астрахани – 2025» победила Курепина Ольга, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 8.

Игорь Седов поблагодарил участников за их активную жизненную позицию и вклад в воспитание учеников, а также наградил конкурсантов, занявших третье место.

"Воспитание подрастающего поколения - задача далеко не из простых, мы всеми силами продолжаем поддерживать педагогов и наставников, посвятивших свою жизнь сфере образования на благо наших детей", - отметил Игорь Седов.

В рамках мероприятия была продемонстрирована насыщенная программа, подготовленная детскими коллективами города.