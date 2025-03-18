Пермячку Ирину Шатову признали виновной в убийстве своего сына

Суд признал виновной Ирину Шатову в убийстве своего малолетнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Установлено, что 11 июля прошлого года мать задушила девятилетнего ребенка и ранила его в грудь. Мальчик погиб на месте. Пытаясь скрыть преступление женщина спрятала тело ребенка в чемодане и выкинула его к мусорным контейнерам в Ленинском районе города. Утром тело ребенка обнаружили очевидцы. По камерам видеонаблюдения установили и личность женщины, выбросившей тело.

Свой поступок Шатова объясняла долгами.

13 июля 2024 года преступницу задержали на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис.

Следствием проделан значительный объем работы, который позволил собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность женщины в совершении особо тяжкого преступления. Допрошено более 40 свидетелей, проведено более 15 сложных экспертных исследований, в том числе стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемой, по результатам которой она признана вменяемой, а также иные следственные и процессуальные действия. В ходе предъявления неопровержимых доказательств подсудимая полностью признала вину в совершенном ею преступлении.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.